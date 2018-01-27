27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تسجيل 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض والدرعية والدمام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (السبت)، عن تسجيل 3 إصابات بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالرياض والدرعية والدمام.

وأوضحت أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4016 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 118حالة إيجابية، مشيرة إلى أنه تم التخلص من 2796 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الوزارة تلقت 5 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الاستفسارات 22 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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