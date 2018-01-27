27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“روتانا”: لم نتلق أي قرار بمنع الفنانين السعوديين من “حفلات الكويت”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكّدت إدارة قنوات “روتانا”، أنها لم تتلق أي قرار رسمي من دولة الكويت بشأن منع الفنانين السعوديين “رابح صقر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجدالمهندس” من المشاركة بأي حفلات عامة وخاصة في الكويت.

وأوضحت إدارة القناة في بيان لها اليوم (الجمعة) أن الفنانين السعوديين المذكورين يكنّون كل محبة واحترام للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا.

كما تضمّن البيان رؤية إدارة “روتانا” للفن، مؤكدة أنه رسالة سامية تجمّع الشعوب ولا تفرقهم، داعيةً الله أن يحفظ البلدين الكويتي والسعودي قيادةً وشعبًا.

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