أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»“روتانا”: لم نتلق أي قرار بمنع الفنانين السعوديين من “حفلات الكويت”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | رواق السرد بأدبي جدة يحتفي بالزهراني وا...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- أقام ” رواق السرد ” بنادي جدة الأدبي، أمسية قصصية مساء الأربعاء الـ
-
عبدالله السدحان “بدون فلتر” على شاشة “السعودي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- علنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التوصل لاتفاق مع مؤسسة “فن المحلية”، لإنتاج 30 حلقة
-
الدكتور عدنان والأستاذة وجدان المهنا يناقشان ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- أصدرت مكتبات “خوارزم العلمية” كتاب جديد للكاتب الصحفي وعضو هيئة التدريس بجامعة المؤسس
-
بيع “عود” الموسيقار طارق عبدالحكيم بنصف مليون...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح سلطان طارق عبدالحكيم نجل الموسيقار الراحل طارق عبدالحكيم، عن تفاصيل صفقة بيع عود