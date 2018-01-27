27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سالم الدوسري يودع زملائه في الهلال قبل المغادرة إلى أسبانيا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تواجد اليوم السبت سالم الدوسري في مقر نادي الهلال للالتقاء بزملائه اللاعبين قبيل المغادرة يوم غدٍ الأحد إلى إسبانيا بعد توقيعه عقداً احترافيا لنادي فياريال الأسباني والانخراط في تمارين الفريق الأول لكرة القدم.

حيث واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية؛ تحضيرًا لاستئناف المنافسات، حيث غلب الجانب الفني على مران اليوم، فيما منح الجهاز الفني في الهلال اللاعبين الدوليين راحة عن تدريبات اليوم على أن يلتحقوا بتدريب الفريق غدا استعدادا للقاء الرائد ضمن الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر يعقد المدير الفني “رامون دياز” وأحد اللاعبين عند الساعة الخامسة والربع من مساء الغد مؤتمرًا صحافيًا في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر نادي الهلال؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة الرائد.

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