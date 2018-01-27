شاهد.. الإمارات تدخل موسوعة “غينيس” بأكبر كوب شاي ساخن في العالم

(أنحاء) – متابعات :-
سجّلت القرية العالمية في دبي اسمها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بأكبر كوب من الشاي الساخن في العالم، متجاوزة الرقم القياسي السابق، المسجل العام الماضي في شنغهاي الصينية.
وأظهرت صورٌ قيام 120 طاهيًا بإعداد الكوب الضخم الذي احتوى على 5 آلاف لتر من شاي “الكرك”، باستخدام كميات كبيرة من المياه، و155 كيلوغراما شاي، و270 كيلو حليب و360 كيلو سكر، و155 كيلو زنجبيل و4.5 كيلو قرنفل و27 كيلو قرفة و27 كيلو هيل.
وتطلب إعداد الكوب 12 ساعة من العمل، ليقدَم مجانًا لأكثر من 45 ألفًا من ضيوف القرية العالمية، حيث يبلغ قطره الداخلي 1.42 متر، وارتفاعه 3.66 متر، وسينتهي عرضه في القرية العالمية في الأول من فبراير المقبل.