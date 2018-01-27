صور | صخور آيلة للسقوط بالقرب من غار حراء بمكة.. قد تشكل تهديد على الزوار

(أنحاء) – متابعات :-
وثّق شخص من خلال مجموعة صور صخوراً أصابها التصدع وآيلة للسقوط بأعلى جبل النور في مكة المكرمة؛ لتشكل تهديداً على زوّار المكان.
وأظهرت الصور تصدعات كبيرة وتشققات في الصخور التي توجد في أعلى جبل النور وتحديداً على مقربة من طريق المشاة المؤدي لغار حراء في الاتجاه الشرقي.
وأوضح موثّق الصور وفقاً لـ”سبق”، أن مشهد الصخور عن قرب ينذر بوقوع كارثة حال سقوطها على طريق المشاة المؤدي للغار، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل ومعاينة الموقع؛ للتأكد من سلامته حرصاً على عدم وقوع مكروه لزوار الغار.