فيديو | أمير المنطقة الشرقية: على السائقين تذكر أن الطرق ليست لهم وحدهم

(أنحاء) – متابعات :-
دعا أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قائدي المركبات إلى تذكر أن الطريق ليس لهم وحدهم؛ وإنما هو حق مشاع للجميع، موجهاً لهم نصائح بتوخي الحذر أثناء القيادة وعدم التعدي على حقوق الآخرين أو تعريضهم للخطر.
وشدّد أمير المنطقة، خلال مشاركته في حملة التوعية المرورية (الله يعطيك خيرها)، على خطورة استعمال الهاتف الجوال باليد أثناء قيادة المركبة؛ إذ يستحيل أن يجمع السائق بين التركيز على الطريق وبين الانشغال بالجوال؛ مستشهداً بالآية الكريمة “ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه”.
وأشار إلى أن إمارة المنطقة تتعامل مع مسائل السلامة المرورية وفق أسلوب علمي، لافتاً إلى وجود كرسيين علميين في جامعات المنطقة مختصين بإجراء دراسات حول السلامة المرورية والوقاية من الحوادث.
كما لفت أمير المنطقة الشرقية إلى أن إدارة المرور في المنطقة بدأت خلال الفترة الماضية في إقرار عقوبات بديلة على المخالفين، وذلك بإلزامهم بالمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية بدلاً من العقوبات المرورية المقررة نظاماً.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن الإمارة تهدف من خلال برامجها المختلفة في هذا الإطار إلى الوصول إلى مستوى من الوعي والانضباط يجعل الحوادث المرورية داخل مدن المنطقة ومحافظاتها غير مميتة، موضحاً أن تطبيق هذه الأهداف ستظهر نتائجه خلال الفترة القادمة.