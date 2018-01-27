فيديو | الجدعان: تسلمنا بعض أموال مكافحة الفساد.. وأغلب التسويات عقارات وأصول غير نقدية

(أنحاء) – متابعات :-
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الدولة تسلمت بعض المبالغ النقدية من الأشخاص الموقوفين على ذمة قضايا الفساد، وأودعت تلك المبالغ لدى الجهات المسؤولة في المملكة.
وأفاد، في حديث لشبكة “سي إن إن” اليوم (الجمعة)، أن أغلب التسويات لم تكن على صورة مبالغ نقدية؛ بل جاءت في صورة أصول غير نقدية (عقارات أو ممتلكات أخرى)، وستحتاج الحكومة لمدة زمنية قبل أن تعمل على تسييلها وتحويلها لأموال.
وحول الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الموقوفين وكونهم لم يخضعوا لأي محاكمات، أكد وزير المالية أن الإيقاف والتسوية قبل المحاكمة تُعد طريقة معمولاً بها في عدد من الأنظمة القضائية خارج المملكة، لافتاً إلى أن الموقوفين يتواصلون مع محاميهم بشكل يومي.