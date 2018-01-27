فيديو | فتاة هندية تتنحر بالسم قبيل زواجها بأيام.. تعرف على السبب

(أنحاء) – متابعات : ــ
أقدمت فتاة هندية على الانتحار بتجرع مادة شديدة السمية، وبثت تلك اللحظات على هاتف صديقها السابق؛ الذي تراجع عن الزواج منها بعد أن أفقدها عذريتها.
ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، فإن الفتاة كانت على موعد مع الزواج في الرابع من فبراير المقبل، لكنها لم تستطع على ما يبدو مواجهة الناس بحقيقة ما فعله صديقها السابق ومحاولاته المستمرة لابتزازها، فلم تجد أمامها حلا سوى الإقدام على الانتحار.
وقامت الفتاة ببث مشهد انتحارها إلى هاتف حبيبها السابق الذي أسرع بإبلاغ عائلتها التي نقلتها إلى أحد المستشفيات لكن كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.
وطالبت عائلة الفتاة القاطنة في ولاية “ماهاراشترا” في أقصى الغرب الهندي، بمحاسبة الشخص المتسبب في انتحارها واعتقاله.