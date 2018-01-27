27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فوضى وعنف بين الزبائن بأحد متاجر فرنسا بسبب تخفيضات على الـ “شوكولاته”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اضطر متجر “انترمارشيه” الفرنسي إلى الاستعانة بالشرطة، بعد حدوث تدافع ومشاجرات بين الزبائن، على شراء علب شوكولاته “نوتيلا”، بتخفيض بلغ 70%.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عالمية، تزاحمًا وتراشقًا بالألفاظ بين الزبائن من جميع الأعمار، داخل المتجر، بعد أن تكالبوا على علب الشوكولاته، حيث بلغت قيمة التخفيض لكل علبة 3 يوروات (ما يعادل 14 ريالا) عن السعر السابق.

وأعلنت الشركة عن أسفها للعنف الذي شهده المتجر، بعد فشل العاملين في الفصل بين الزبائن في محاولات الحصول على أكبر كمية من المنتج، في ظل الإقبال الكبير، حتى إنه تم بيع 700 عبوة في 45 دقيقة فقط من بدء العرض.

https://twitter.com/_/status/956481551621066753

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