27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث لإطلاق النار بأمستردام

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت الشرطة الهولندية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار في وسط العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة على تويتر إن الحادث وقع في حي نيوزيجدز فوربورجوال بوسط المدينة، مضيفة أن المصابين الاثنين تم نقلهما إلى المستشفى وتم فتح تحقيق في الحادث، ولم ترد أي معلومات أخرى على الفور، غير أن صحيفة “دي تيليجراف” المحلية ذكرت أن الشرطة تتعامل مع الحادث باعتباره عملا إجراميا.

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