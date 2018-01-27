ملثمون يهاجمون منزلاً بالطائف ويروّعون من به بأعيرة نارية

(أنحاء) – متابعات :-
نجا صاحب منزل يخضع لأعمال الترميم بمحافظة الطائف، مساء أمس (الخميس)، من القتل بالرصاص على يد 3 أشخاص داهموا منزله مطلقين 4 أعيرة نارية أصاب أحدها الجدار، فيما نجا أيضًا عامل و2 من الأقارب، وفروا هاربين، وترك أحدهم حذاءه.
حيث كان 3 من أنسباء المواطن مرزوق عبدالعلي الثبيتي، 49 عامًا، بالإضافة إلى أحد العمال كانوا موجودين بالمنزل عندما فاجأهم مجهولان يستقلون مركبة من نوع جيب صالون لاندكروزر، إضافةً إلى ثالث يستقل مركبة أخرى، حيث أطلق شاب منهم أعيرته النارية للتخويف.
وقال الثبيتي: “توجه اثنان منهم نحوي، ومنهما حامل السلاح الذي كان عازمًا على إطلاق النار عليّ، وفعلها بعيارٍ ثانٍ نجوت منه، حينها ألقيت بنفسي على الأرض بوضع الانبطاح خوفًا من الموقف، في حين كان اثنان من أنسابي موجودَين وتوجها نحوه لإبعاده عني، متوقعَين أني قد أُصبت من العيار الناري الذي أطلقه؛ ما أدى إلى هروبه”، وفقًا لصحيفة “سبق”.
فيما قام أحد الجيران بتصوير الحادث، ولكن لم تلتقط الكاميرا إلا الجزء الأخير حين هروبهم مترجلين؛ الأمر الذي عاد بالفائدة عند توجه الثبيتي لتبليغ الجهات الأمنية، التي تشدّد التحقيقات والتحريات للإطاحة بهم.