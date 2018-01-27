27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الإسكان تحدد 4 إجراءات للاستفادة من منح الأراضي والحصول على صكوك ملكيتها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حددت وزارة الإسكان 4 إجراءات يجب على المستفيد اتباعها عند الترشح للحصول على منحة أرض، مؤكدة أهميتها لتحقيق الاستفادة من الأراضي بالصورة المثلى.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الأربعة تتمثل في مراجعة أقرب فرع للوزارة بالمنطقة، واستخراج رخصة بناء خلال 6 شهور، وبدء البناء خلال عام، والانتهاء منه في 3 سنوات للحصول على صك الملكية.

وأبانت أنه بإمكان المستفيد بناء وحدته على حسب رغبته، على أن يتوافق البناء مع اشتراطات البلدية في التصاميم وأحمال الكهرباء، مشيرة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أنه من حق المستفيد التفاوض مع عدد من الجهات التمويلية في وقت واحد، واختيار العرض التمويلي الذي يناسبه.

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