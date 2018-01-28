28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الحداد 3 أيام بالإمارات لوفاة والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
﻿

الحداد 3 أيام بالإمارات لوفاة والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

توفيت صباح اليوم الأحد الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان لها الحداد الرسمي بالدولة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.

وجاء في بيان الوزارة:

بسم الله الرحمن الرحيم..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق