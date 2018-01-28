الطائف.. التحقيق في حالة طفل دخل في غيبوبة بسبب جرعة سوائل زائدة عبر الوريد

(أنحاء) – متابعات : ــ
شكلت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لجنة للتحقيق لمراجعة الإجراء الطبي المتخذ لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، بعدما دخل مجمع الملك فيصل الطبي بسبب التسمم، وأخذ جرعة زائدة من السوائل عبر الوريد، أدخلته في حالة غيبوبة كاملة.
وأوضح والد الطفل “عبدالمجيد”، أن ابنها كان يشكو من أعراض تسمم، كما أنه مريض بالسكر، وأن طبيباَ بطوارئ مجمع الملك فيصل، قام بإعطائه كميات كبيرة من السوائل، ما أدى إلى تورم في المخ وحدوث خلل في الوعي، ودخوله في غيبوبة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن الشؤون الصحية قررت تشكيل لجنة للتحقيق، بعد تلقيها شكوى من والد الطفل، مبيناً أن اللجنة بدأت مراجعة الإجراء الطبي، فيما لا يزال الطفل في العناية المركزة.