28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور: كاميرات رصد ربط الحزام واستخدام الجوال في جدة.. تجريبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف الإدارة العامة للمرور، بدء تركيب كاميرات تجريبية في بعض الطرق بمحافظة جدة، لرصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، تعمل بشكل تجريبي، ولن يتم تحرير مخالفات في الوقت الحالي قبل اعتمادها رسميًا.

وأكدت إدارة المرور أن الرصد الآلي يهدف إلى تخفيف الحوادث، كون تلك المخالفات توثر على السلامة العامة على الطريق، فيما يأتي استخدام الجوال أثناء القيادة كأحد المؤثرات الرئيسية، وسبب من أسباب الحوادث، ولذلك لا بد أن يستشعر قائد المركبة خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، مؤكدة أن استخدام الجوال أثناء القيادة هو أول أسباب وقوع الحوادث.

وتمنت إدارة المرور من مرتادي الطرق احترام النظام، والتقيد بالسرعة والإشارات واللوحات التنظيمية والإرشادية والتحذيرية، حسب “عكاظ”.

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