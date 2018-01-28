28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهوية الفكرية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الإنسان يحمل قبل كل شئ

{الهوية الإنسانية}

على مختلف العروق والأجناس.

وهناك عوامل واكتساب بيئي واجتماعي ونظام سياسي وديني تؤثر بشكل مباشر ومسطح لهذا الفكر.

وهناك أيضاً تضادات وتبعيات يبقى الإنسان يفكر عن البحث ليتواصل مع العقل .

إذن هناك انتماء فكري للمجتمع ؛ لكن هل هو بسيط أم متقدم أم تقليدي ؟

هناك علاقه طردية بين المادة والإنسان ، والآليات والأدوات من حوله تساهم في نماء هذا الفكر وهو نتاج بناء هذا الإنسان ونمو عقله من محدثات التغيير من حوله.

ومن هنا تبدأ تشكيل الشخصية من حيث التركيب النفسي والفكري لهذا الفرد

من القناعات والمعتقدات ومايجري حوله من أحداث ومن مفاهيم وحقائق باحثة ونظريات.

والدوافع الوجدانية والانفعالية والدهشة والشكوك.

ويتشكل من ذلك سلوك مختلف بين أفراده ‘ لذلك نجد المجتمعات البدائية تحمل سائد { الهوية الفكرية الموحدة } أو ربما السائدة

وإنفجار بعض العقول التي تميزت وأستثنيت ، ولكن الإختلاف خلق صراع ضدهم !

مقتهم المجتمع وجعلوهم من واقع السخرية لهم عقائد تختلف وعقول تتمرد أيضاً.

وهنا يبدأ الصراع الفكري الإنتقالي لهوية المجتمع الفكرية.

وقد يكون مقتبس من العلم الذي لم يكن أيضاً في سائد مجتمعهم ، جعل الداعية أفكاره النصية لايعارضها الشك بل اليقين.

والمفكر يبتعد عن التدخل المباشر للمجتمع والقضايا العامة المطروحة ويلجأ للبحوث العلمية والوصول لجزئيات حتى يصل للإصلاح الإجتماعي التطبيقي والخطة التنفيدية في زمن محدد مناسب لذاك الوقت ، وأصبح منفذ التغيير والإنتقال.

ولتكوين رؤية مستقبلية للتغير والإصلاح والبناء والتجديد لثقافات وحضارات

وعقول تشترك مع الواقع وطموحات عالية للإصلاح.

يبقى عوامل مشتركة فكرية مشتركة أيضا

وهي البناء والنماء لهذا الإنسان تشترك فية { لغة العقول } ، لذلك تبقى الهوية الفكرية تفاعل بين الفكر الإنساني والسياق المجتمعي

حتى تتحول إلى { شخصيات تغير مجرى التاريخ } ..

أرجو أن أكون قد وفقت لتوضيح الهوية الفكرية وأهميتها للمجتمع.

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