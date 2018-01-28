28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقرير رسمي: 75% من الإيرانيين أيدوا الانتفاضة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف تقرير أمني قدمته وزارة الداخلية الإيرانية للرئيس حسن روحاني، عن الانتفاضة الشعبية الأخيرة، أن الإحصاءات تشير إلى أن المظاهرات خرجت بدوافع سياسية واقتصادية، بحضور مكثف للشباب والطلاب.

ولفت التقرير، الذي لم تؤكده مصادر رسمية، وأروده موقع «العربية نت» أمس (السبت)، إلى أن 70% من الشعارات التي رددها المحتجون خلال الانتفاضة ذات دوافع سياسية، و30% ذات دوافع اقتصادية، مضيفا أن 75% من الإيرانيين أيدوا المتظاهرين لكنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات.

في السياق نفسه، نشر موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «الثقة الوطنية» (اعتماد ملى) بزعامة مهدي كروبي أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية، أن إحصاءات التقرير المقدم لروحاني أشارت إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 115 ألف محتج، يمثل النساء 6% منهم، والرجال 94%، فيما بلغ عدد المظاهرات 238 مظاهرة جرت في 80 مدينة.

وبحسب «سحام نيوز»، فإن التقرير ذكر أن عدد المعتقلين بلغ 3744 شخصا، 80% منهم يمتهنون الأعمال الحرة، و12% من الطلاب، و5% من ضباط الجيش والعسكريين المتقاعدين والجنود، و76% من المعتقلين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و3% أكثر من 50 عاما، بينما 24% لديهم شهادات جامعية، و75% يحملون شهادات ثانوية وما دونها.

وكانت «حملة حقوق الإنسان في إيران» قد حذرت من إعدامات قد تنفذها السلطات الإيرانية في حق عدد كبير من المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة بعد اتهامهم بـ«محاربة الله والفساد على الأرض» من قبل محاكم الثورة الإيرانية سيئة الصيت.

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