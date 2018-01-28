28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“سياحة جدة” تدعو العاملين والمنشآت السياحية للترشح لجوائز التميز
﻿

“سياحة جدة” تدعو العاملين والمنشآت السياحية للترشح لجوائز التميز

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مديرها  العام   بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري جميع العاملين والعاملات في القطاعات والمجالات السياحية بالمنطقة بسرعة تقديم ترشيحاتهم للتنافس على نيل جائزة التميز السياحي السعودي، مذكراً بأن آخر موعد لتلقي الترشيحات هو يوم 15 فبراير القادم.

وحث محمد العمري جميع العاملين والعاملات والمستثمرين والمستثمرات في مجال السياحة سواء في المستثمرين شركات او مؤسسات  او الأفراد العاملين في الايواء السياحي او منظمي الرحلات او المرشدين او المهرجانات أو الفعاليات بالمنطقة للترشح للجائزة لجائزة واغتنام فرصة المشاركة في هذا الحدث السياحي الهام الذي يدخل هذا العام دورته الثامنة.

وأوضح العمري أنه المجال فتح للتقديم الكترونياً على فئات الجوائز على الرابط : http://sauditourismawards.sa وذلك لمدة 23 يوم اعتباراً من 23 يناير 2018م، ويغلق في يوم 15 فبراير 2018م ولن يقبل أي ترشيح بعد 15 فبراير، مشيراً إلى أنه ستنتقل الترشيحات بعد ذلك الى مرحلة تصويت الجمهور على المرشحين والتي تستمر لمدة 28 يوم اعتباراً من 19 فبراير وحتى 18 مارس، يليها مرحلة الزيارات الميدانية التي ستتم من مسؤولي الهيئة، ومن ثم اعتماد النتائج، والتي سيتم إعلانها في يوم افتتاح ملتقى سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي يوم 1 ابريل 2018م في مدينة الرياض.

وأختتم العمري حديثة بالتأكيد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى من خلال هذه الجوائز إلى تحفيز عملية التطوير لآليات وأنظمة العمل بمختلف الأنشطة السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح سعياً للوصول إلى أفضل المستويات، لافتاً إلى أنه للمزيد من المعلومات عن الجائزة بالإمكان التواصل من خلال البريد الاليكتروني [email protected]، او من خلال حساب الجوائز على تويتر (SaudiAwards).

تجدر الإشارة إلى أن جوائز التميز السياحي هي إحدى مبادرات الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني التي أطلقتها منذ عام 2011 بهدف تشجيع المتميزين في المجال السياحي والتحفيز على الإبداع في مجالات العمل السياحي، حيث قامت الهيئة بتأسيس الجائزة بهدف تقدير المتميزين سواء من العاملين في القطاع السياحي أو المؤسسات والمنشآت السياحية المختلفة والجهات ذات العلاقة بالعمل السياحي، لتكون وسيلة لتحسين مستويات أداء المؤسسات والأفراد العاملين بالمجال، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق