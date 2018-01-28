فيديو | وزير المالية: كنا محظوظين بالنفط ولكننا اليوم نحتاج أكثر منه.. وهذه هي القطاعات التي شملتها عملية الإصلاح

#دافوس | معالي #وزير_المالية حول دعم الاقتصاد المحلي: نمتلك أحد أقوى خمسة أنظمة بنكية على المستوى العالمي. #السعودية_في_دافوس_2018 pic.twitter.com/wKUVKf0zT0

#دافوس | معالي #وزير_المالية حول دعم التنوع الاقتصادي: نحن محظوظون بالثروة النفطية التي ساهمت بتطوير عدة قطاعات في الماضي، ولكننا اليوم نحتاج إلى اقتصاد أكثر ثباتًا؛ ولذا نهدف إلى تنويع المصادر الاقتصادية وضمان المنافسة العادلة للجميع.#السعودية_في_دافوس_2018 pic.twitter.com/4FcPA4cOqE

— وزارة المالية (@MOF_KSA) January 27, 2018