فيديو | وزير المالية: كنا محظوظين بالنفط ولكننا اليوم نحتاج أكثر منه.. وهذه هي القطاعات التي شملتها عملية الإصلاح

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال وزير المالية محمد الجدعان إن السعودية كانت محظوظة بثروة النفط التي ساهمت في تطوير عدة قطاعات في الماضي وتكوين بنية تحتية قوية، ولكنها تركت الدولة معتمدة على عنصر دخل واحد.
وأوضح الجدعان، أثناء مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس”، إن هذه المحدودية مثلت مشكلة، ولذا قررت الدولة تنويع مصادر الدخل في عملية إصلاح اقتصادية، تجاوزت الجانب الاقتصادي إلى جوانب أخرى.
وشدد على أن العملية تشمل إصلاح آلية الصرف الحكومي وتقنينه، وضرورة وجود خطة واضحة للإنفاق نصف سنوية وسنوية، والإصلاح القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من السياحة والترفيه وغيرهما.
وأكد الجدعان أن هذه الإصلاحات تنسحب أيضا على عملية الإصلاح الاجتماعي الضخمة، والتي تحتل نطاقا كبيرا من النقاش أثناء الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية.
#دافوس | معالي #وزير_المالية حول دعم الاقتصاد المحلي:
نمتلك أحد أقوى خمسة أنظمة بنكية على المستوى العالمي. #السعودية_في_دافوس_2018 pic.twitter.com/wKUVKf0zT0
— وزارة المالية (@MOF_KSA) January 27, 2018
#دافوس | معالي #وزير_المالية حول دعم التنوع الاقتصادي: نحن محظوظون بالثروة النفطية التي ساهمت بتطوير عدة قطاعات في الماضي، ولكننا اليوم نحتاج إلى اقتصاد أكثر ثباتًا؛ ولذا نهدف إلى تنويع المصادر الاقتصادية وضمان المنافسة العادلة للجميع.#السعودية_في_دافوس_2018 pic.twitter.com/4FcPA4cOqE
— وزارة المالية (@MOF_KSA) January 27, 2018