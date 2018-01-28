28 يناير 2018 مـ / موافق 11 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وهم المؤامرة ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

جميعنا مسلحين وعلى أهبة الاستعداد دوما وأبداً ! هذا هو شعارنا الازلي والأبدي الذي تعلمناه منذُ الصغر ، لأننا في ساحة حرب ! لانعلم ماهي ! ولكن يجب أن نؤمن بها وبأننا مستهدفون ، فالكل يترصد لنا ويتربص بنا ؛ ويحنا أن غفلنا .

 مؤامرات هنا وهناك ، دسائس وجواسيس ، خطط ومشاريع يعمل عليها الأعداء ليلاً كالخفافيش من أجل القضاء علينا وإبادتنا .

أصدقائنا أيضاً يجب أن نحذر منهم أشد الحذر فربما هم كذلك خونه ! حتى أنفسنا ! لابد أن نتحقق منها فقد نكون عملاء سريين  ونحن لاندري ؛ لذلك يجب علينا أن نكون مستعدين بالحذر ننظر بعين الشك والريبة لكل ماهو جديد أو غير مألوف وإن كان عسلاً مختوماً , فربما كان باطنه السم الزعاف ونحن غافلون ، ولنا باسلافنا أسوةٌ حسنة ؛ فهم أكثر فهماً واثقب بصيرة واأد حذراً ، يكفيك مثلاً على  حرصهم وسعة حذرهم وخوفهم علينا أن قاموا بتسليح الكلام واللغة بالكثير من العبارات المسلحة لتكون دروعاً لنا تحمينا من أعدائنا الذين لاهدف لهم في هذا الكون سوى تدميرنا عن طريق المؤامرة ، حتى وإن لم نعرفهم أو نراهم ، فظننا فقط يكفي حتى وإن قالو أن بعض الظن إثم فسنجاوبهم على الفور بأن البعض الآخر من الفطنة .

وإليكم بعضاً من المصطلحات والعبارات الحربية والمسلحة التي ورثناها عنهم ونطلقها يومياً في تصاريحنا الاخبارية ونقاشاتنا اليومية ومناظراتنا الدورية ، فهناك مثلاً سلاح العلم ، وسلاح التكنولوجيا ، وسلاح التغريب ، وسلاح المال ، وسلاح الإعلام ، وسلاح الطائفية ، وسلاح الماء ، وسلاح الطعام ، وسلاح الهواء .

صحيح أننا غير مؤهلين ولانستطيع أن نستخدمها كلها ولا حتى واحده منها ولكن يكفينا بأننا نعلم بها !

حتى سلاحنا الذي نملكه وإن كان بدائياً ولكن يكفي بأنه { سلاح ذو حدين } .

هنيئاً لنا بهذا الإرث العظيم ،وإلى الأمام ومزيداً من التقدم والإزدهار ، ولنكمل مسيرة الوسواس القهري وهلوسة المؤامرة فكل البشرية تخاف من حضرتنا وتهاب جنابنا وتفزع عندما ترانا حتى وإن كنا أكثر جهلاً وأقل علماً من الغرب والشرق البعيد .

 صحيح أنه لايوجد عندنا أسلحة متطورة سواء نووي أو حتى بايولوجي ، بل حتى المدافع الخفيفة والرشاشات نستوردها منهم ! ولكن نحن هكذا نظن بأننا مخيفون ووحوش مفترسة لا يستطيع الأعداء الوهميين  مواجهتنا وجهاً لوجه ، لذلك هم يستخدمون ضدنا المؤامره ؛؛ ولا شيء غير المؤامره .

إن المؤامرة الحقيقية هي من صنع خيالنا وإحساسنا بالعجز ، لذلك بتنا نعيش حروب ومؤامرات وهمية مع مخلوقات وهمية كي نبرر لأنفسنا هذا التأخر والتخلف العلمي والصناعي.

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