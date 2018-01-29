29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أسرة عربية تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 5 أشهر بالرياض.. وترصد مكافأة مالية لمن يعثر عليه

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عرضت أسرة عربية مقيمة في محافظة القويعية بالرياض، مكافأة مالية لمن يساعدها في العثور على ابنها المفقود منذ نحو 5 أشهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بدأت البحث في شهر ذي الحجة الماضي البحث عن المفقود وهو من الجنسية الفلسطينية في العقد الثالث من العمر ويدعى “ماهر حسين المحمد”، ولكن لم يتم العثور عليه.

وأوضحت والدة المفقود إن ابنها يعاني من اضطرابات نفسية تعاوده من حين لآخر، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنه في الآونة الأخيرة لم ينتظم في استخدام أدويته، إلى أن حدث اختفائه من المنزل، ولا يحمل معه أي هاتف للتواصل معه.

وناشدت الجميع لمساعدتهم في البحث عنه، مشيرة إلى أنهم رصدوا مكافأة مالية لمن يعثر عليه،داعية للتواصل معهم على رقم الجوال 0502907252.

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