التحالف يقصف مستودع أسلحة وقارباً مفخخاً للحوثيين ويستحوذ على مضادات طائرات | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، عن ضبط كمية من أسلحة وصواريخ تعود لميليشيا الحوثي في جبهة البقع، واستهداف مستودع من الأسلحة على الحدود مع المملكة.
وأكد في مؤتمر صحفي عُقد لقيادة التحالف، اليوم (الاثنين)، أن الحوثيين يقومون بزرع الألغام في الوقت الذي يقوم فيه التحالف بإعادة البنية التحتية، مطالبا المكونات الاجتماعية والسياسية في عدن بالتركيز على المعركة ضد الميليشيات.
وأشار العقيد المالكي إلى أن التحالف قام بتدمير قارب مفخخ يتم التحكم فيه عن بعد انطلق من الحديدة، في تهديد مستمر للملاحة الدولية، مبينا أنه تم استهداف عناصر حوثية تحاول التسلل لحدود المملكة.
وفيما يلي أبرز تصريحات المتحدث الرسمي لقيادة التحالف:
– الحوثيون يقومون بزرع الألغام في الوقت الذي يقوم فيه التحالف بإعادة البنية التحتية.
– لا تزال المنافذ الإغاثية مفتوحة ومستمرة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية.
– مجموع التصاريح الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية 18061 تصريحا.
– 12 رحلة إغاثية انطلقت من الرياض إلى داخل اليمن خلال اسبوع.
– لا تزال ميليشيات الحوثي تتعمد إطلاق الصواريخ على الأحياء السكانية للمدن الحدودية في المملكة.
– تم تدمير قارب مفخخ يتم التحكم فيه عن بعد انطلق من الحديدة، وذلك يمثل تهديدا للملاحة الدولية.
– تم ضبط 93 جهاز اتصالات و80 جهاز ثريا و180 شريحة أرقام ثريا في منفذ شحن البري.
– السيطرة على أسلحة الحوثي في جبهة البقع، وكانت عبارة عن صاروخين سام مضادين للطيران وصاروخين حراريين.
– استهداف مستودع أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية بالقرب من حدود المملكة.
– تم استهداف عربات تنقل أسلحة في الجانب اليمني من الحدود السعودية.
– تم استهداف عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل عبر الحدود.