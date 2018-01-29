29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: إضاءة كشافات الضباب الخلفية في الأجواء الصافية مخالفة.. وغرامتها تصل لـ 300 ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذّرت الإدارة العامة للمرور، من إضاءة كشافات السيارة الخاصة بالضباب سواء الأمامية أو الخلفية في حالة عدم وجود ثلوج أو أمطار.

وأكدت على أنه يجب عدم استخدام الأنوار الخاصة بالضباب إلا في حالة وجود ضباب أو سقوط الثلج أو أمطار غزيرة، ويُعد استخدامها في غير تلك الحالات مخالفة مرورية.

وأضافت أن إضاءة كشافات الضباب الخلفية في الأجواء الصافية دون الحاجة تُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويعاقَب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على 300 ريال.

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