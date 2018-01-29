أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“المرور”: إضاءة كشافات الضباب الخلفية في الأجواء الصافية مخالفة.. وغرامتها تصل لـ 300 ريال
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