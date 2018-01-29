29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بسبب ضعف المبيعات.. “آبل” تخفض إنتاج “آيفون إكس” بمقدار النصف

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تنوي شركة “آبل” خفض مستهدف إنتاج “آيفون إكس” بمقدار النصف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ويعني ذلك أن إجمالي الوحدات المنتجة خلال هذا الربع سيصل إلى نحو 20 مليون جوال فقط 

وبحسب تقرير لصحيفة “نيكي” اليابانية، فإن إبلاغ الشركة للموردين بهذا القرار، يأتي في ضوء تباطؤ المبيعات بأكثر من المتوقع خلال موسم عطلات نهاية العام في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة والصين.

ورغم ما يتحلى به “آيفون إكس” من مميزات وخصائص فريدة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتشار المأمول على الصعيد العالمي، وهو ما يرجعه كثيرون إلى ارتفاع سعره الذي يبدأ من 999 دولارًا.

ومن المتوقع أن تُبقي الشركة على مستهدف إنتاجها الإجمالي للنماذج الأخرى الأقل سعرًا، مثل “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس” و”آيفون 7″ عند 30 مليون وحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن خفض إنتاج “آيفون إكس” سيكون له تأثير “الدومينو” على الشركات المصنعة والموردة للمكونات عالية الأداء الخاصة بالجوال، مع توقعات ببلوغ الأثر الإجمالي مليارات الدولارات.

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