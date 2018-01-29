“تغريدات” خادم الحرمين تتصدر أهم التغريدات على “تويتر” لثلاثة أعوام متتالية

(أنحاء) – متابعات :-
تصدرت تغريدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهم التغريدات العربية على “تويتر”، لثلاثة أعوام متتالية بـ 13 ألف تغريدة من إجمالي أهم 15 تغريدة تداولها العرب على “تويتر”، في الأعوام 2015 و2016 و2017.
واحتلت تغريدات الملك سلمان في الأعوام 2015 و2016 المراكز من 1 إلى 5 ، من إجمالي أهم 5 تغريدات بالاعتماد على عدد إعجاب المغردين وإعادة التغريد.
وفي عام 2017 احتلت تغريدات الملك سلمان، المراكز من 1 إلى 3 ضمن أهم 5 تغريدات، وفي المركز الرابع تغريدة للمغردة السعودية أبرار الزهراني، والمركز الخامس تغريدة المغرد العراقي د. علي العراقي.
جدير بالذكر أن موقع “تويتر” يعد واحدا من أهم المصادر التي يمكن من خلالها رصد الأشياء التي يهتم ويتحدث عنها العالم، وهذا بسبب طبيعته التي تعتمد على الأخبار السريعة، والهاشتاجات الأكثر رواجا التي يشارك فيها الآلاف من البشر حول العالم.