29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حائل.. مصرع مسن إثر اندلاع حريق في بيت شعر بحي النقرة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت فرق الدفاع المدني مساء أمس الأحد، حريق في بيت شعر راح ضحيته رجل مسن، حيث لقي مصرعه إثر اندلاع الحريق داخل فناء منزل بحي النقرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل، المقدم نافع الحربي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل في حي النقرة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، ليتبين أن حريقا اندلع في بيت شعر داخل فناء منزل بحي النقرة، نتج عنه وفاة مسن، مؤكداً أنه تم إخماد الحريق.

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