أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»حالة من الهلع تسيطر على طالبات الكلية العلمية في بيشة بسبب حريق خارج المبنى
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