29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حالة من الهلع تسيطر على طالبات الكلية العلمية في بيشة بسبب حريق خارج المبنى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصيب عدد من طالبات الكلية العلمية بجامعة بيشة بالهلع؛ إثر حريق محدود خارج مبنى الكلية، فيما باشرت الأجهزة المعنية الموقع، وأخلت الجهة المسؤولة عن الجامعة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الكلية احترازياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة ببيشة الدكتور محمد عجيم، أنه ‏وقع، صباح اليوم الاثنين، حريق محدود خارج مبنى الكلية العلمية للبنات، وتم التواصل مع الدفاع المدني الذي استطاع السيطرة على الحريق بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة في الجامعة.

وأضاف “عجيم”: “تم إخلاء الطالبات وأعضاء هيئة التدريس دون إصابات ناتجة عن الحريق، علماً بأن المباني الداخلية لم تتعرض للحريق”، حسب “سبق”.

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