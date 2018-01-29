29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور سباق الهجن ضمن مهرجان “الجنادرية 32”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتضمنت الرسالة دعوته لحضور السباق السنوي للهجن الذي يقام ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32”.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز، خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم الأحد بقصر السيف.

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