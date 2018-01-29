29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رسميا.. النصر يجدد عقد عمر هوساوي لمدة عامين
﻿

رسميا.. النصر يجدد عقد عمر هوساوي لمدة عامين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أنهت إدارة نادي النصر، أمس الأحد، تجديد عقد المدافع الدولي عمر هوساوي، لمدة عامين ابتداءً من الموسم المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي أن عضو الشرف الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز تكفّل بتجديد عقد اللاعب الدولي.

وأضاف أن تكفل الأمير خالد بن فهد بعقد اللاعب هوساوي يأتي امتداداً لمواقفه الكبيرة مع النصر، ودعماً لإدارة النادي في هذه المرحلة الهامة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق