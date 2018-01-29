فيديو | مركبة تصطدم بـ”ساهر” على طريق “جدة – جازان”

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو حادثة تصادم مركبة بأحد صناديق “ساهر” المتمركزة على طريق جدة – جازان الدولي بالقرب من منطقة الغالة بالليث، أمس الأحد، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وأوضح المقطع مركبة من نوع كامري كانت متجهة عبر طريق الساحل الدولي، جدة – جازان، شمالاً، وقد انحرفت عن مسارها لتصطدم بأحد صناديق “ساهر” المثبّتة على جنبات الطريق بالقرب من قرية الغالة، التابعة لمحافظة الليث.
وأبان المقطع أن صندوق “ساهر” قد تعرّض لتلف بالغ من جراء الاصطدام، وكذلك تضررت السيارة في أجزاء منها، فيما لم يصَب قائد المركبة بأذى، وبدا واقفا بجانبها.