29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كاتبة سعودية توقع “يوميات مع حموات” بالجناح السعودي في معرض القاهرة للكتاب

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض :-

وقعت “الكاتبة السعودية” الدكتورة بسمة السيوفي أحدث إصدارتها تحت عنوان “يوميات مع حموات” بالصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، بحضور المحلق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وعدد من رواد الجناح.

 حيث عبرت “السيوفي” عن سعادتها البالغة للمشاركة في جناح المملكة وأن معرض القاهرة للكتاب هو إحدى المنارات الثقافية العربية والعالمية.

وتروي “السيوفي” بأسلوبها الساخر 25 حكاية مليئة بالمؤامرات والمقالب والمفاجآت والعجائب التي تدور بين البنات والحموات، حيث تكشف عن شخصيات عربية حقيقية تسرد مواقف واقعية وأخرى من ضرب الخيال في محاولة لإعادة تشكيل الوعي بعالم الحموات وما يدور في فيه.

وعن سبب اختيارها لتلك القصص والحكايات تقول “السيوفي”: “مع ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك العلاقة الأسرية وتزايد التعدد وتمركز الثقافة المجتمعية حول الذكر، أصبح لزاماً تعليم الفتيات في المدارس والجامعات كيفية التعامل مع أم الزوج، لتعزيز القيم الأسرية وتحقيق التواصل الفعال، فما عادت حماة اليوم هي ذاتها حماة الأمس.. وما عاد الذكور كما كانوا رجالاً… فتجدد المعطيات يفرض تغيير الأدوات الإنسانية وتحسين الوعي بإمكانية نجاح أعقد علاقة بشرية.

وأضافت “السيوفي” أن المرأة السعودية الكاتبة والأديبة والشاعرة حققت العديد من الإنجازات في المجالات الأدبية المختلفة وتخطو بخطوات ثابتة نحو النجاح والتميز على المستوي العربي والدولي.

الجدير بالذكر أن الكاتبة السعودية تمتلك 8 إصدارات سابقة في مجال الأدب والنشر وكتابة المقال الاجتماعي بالعربية والإنجليزية ودرست علوم التواصل الإنساني في جامعة إدارة الأعمال في جدة.

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