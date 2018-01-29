29 يناير 2018 مـ / موافق 12 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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10 حقائق عن مؤسس شركة “إيكيا” البائع المتجول الذي أصبح مليارديراً

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت مصادر عن حقائق هامة في السيرة الذاتية لمؤسس شركة المفروشات العالمية الشهيرة “إيكيا” الملياردير السويدي انغفار كامبراد، الذي أعلنت الشركة وفاته الأحد الماضي عن عمر يناهز 91 عاماً.

ومن الحقائق المهمة عن الرجل، وفقاً لـ”العربية نت”، أن الناس عرفوه كرجل أعمال في عمر 17 عاماً، إلا أنه بدأ العمل بالتجارة في عمر 5 سنوات في بيع أعواد الكبريت لجيرانه، ثم تطور ليبيع الحبوب والأقلام وتجليد النايلون كبائع متجول على دراجة هوائية، ليؤسس في عام 1943 شركة “إيكيا” لإنتاج الاحتياجات المنزلية كافة.

وتوفي كامبراد ولشركة “إيكيا” 412 فرعاً في 49 بلداً حول العالم، فضلاً عن وكلائها المنتشرين حول العالم، وتقدر الثروة التي تركها بمبلغ 77.4 مليار دولار.

كما أنه ترك الشركة في عام 1988 واكتفى بمنصب مستشار لها، ثم تنحى عن عضوية مجلس الإدارة في عام 2016 وأصبح ابنه الأصغر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وقالت عائلة مؤسس شركة “إيكيا”، إنه كان بخيلاً ولا يخرج الأموال بسهولة، إلا أنه يقول إن ذلك كان سبباً في تكوينه هذه الثروة، كما أنه كان يشتري الملابس المستعملة من أسواق خاصة بذلك.

ومن المعلومات والحقائق عن كامبراد، أنه انتقل من السويد إلى الدنمارك ثم إلى سويسرا لتفادي الضرائب المرتفعة، إلا أنه عاد مؤخراً ليعيش في منزله في بلده السويد، حيث توفي.

من الحقائق التي اعترف بها كامبراد في عام 1999 وقال إنها “كانت أكبر خطأ في حياته”، أنه كان على علاقة بمجموعات تتبنى أفكاراً نازية.

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