30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ابن مطلق النار على قاضي الخرج يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة.. ويؤكد: والدي ليس بينه وبين الشيخ أي شيء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد أحد أبناء المسن الذي أطلق النار على قاضي المحكمة العامة في الخرج، الشيخ فهد الجدوع، براءة والده من جرم إصابة القاضي بسبب معاناته من مرض نفسي منذ سنوات، وسبق أن أُدخل إلى مركز متخصص للعلاج الأمراض النفسية.

وقال إن والده كبير في السن ولا يوجد لديه أي خلاف أو عداوة أو قضية منظورة لدى القاضي الشيخ الجدوع، الذي أُصيب في كتفه من جراء إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لم يسبق له مثلا أن أصدر حكما شرعيا ضد والده، لافتا إلى أنه حرص وأقاربه على القيام بزيارة القاضي الشيخ المجدوع للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن والده لا يكنّ أي عداء له، حسب “سبق”.

يذكر أن قاضي المحكمة العامة بالخرج الشيخ المجدوع كان قد تعرض لطلق ناري في كتفه بعد خروجه من المسجد لأداء صلاة الظهر الثلاثاء الماضي، وكان عائدًا لمزاولة مهامه في المحكمة، وقد نُقل إلى المستشفى وهو بصحة مستقرة.

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