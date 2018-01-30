30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخطوط الحديدية” توضح ملابسات مصرع أحد ركاب سيارة مقلوبة على الخط الحديدي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن ملابسات مصرع راكب في سيارة تابعة لأحد المقاولين أثناء عبورها الخط الحديدي بين الرياض والهفوف.

وأوضحت أنه عند حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم (الاثنين)، اقتحمت سيارة نقل صغيرة تابعة لأحد المقاولين الخط الحديدي بين الرياض والهفوف، ما أدى إلى انقلابها ووفاة أحد ركابها.

وأضافت أن أحد القطارات اصطدم بالسيارة المقلوبة، أثناء مروره بالموقع، وباشر المختصون الحادث في حينه، ولم ينتج عنه إصابات بين ركاب القطار، مقدمةً أصدق التعازي لذوي المتوفى، ومؤكدةً على أهمية احترام حرم الخط الحديدي، حفظاً للأرواح والممتلكات.

يُذكر أن أنباء أفادت اليوم بتعطل قطار الركاب المتجه من الرياض إلى الأحساء، بشكل مفاجئ، ما تسبب في تعلق الرحلة في أحد المواقع الصحراوية على الطريق.

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