“العرب” في لقاء “إعلاميون” والجامعة العربية المفتوحة: سأرفع قضية على قطر خلال أيام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاولتها اغتيالي

(أنحاء) – الرياض : ــ
أكد الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في اليمن، إن أحفاد أحفاد الشعب اليمني، سيذكرون ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – لأجلهم للمحافظة على هويتهم العربية الأصيلة من الخطر الفارسي.
وأتهم العرب، تنظيم الحمدين في قطر بمحاولة اغتياله معلناً عن رفعه قضية عليه خلال أيام لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكداً “بأنه يملك الأدلة الكافية على اتهامه”.
وكشف العرب بأنه وطوال فترة تواجد القوات القطرية على الحد لم تقصف منطقة تواجدهم ولا حتى بمسدس ماء، وبعد ذهابهم اصبحت المنطقة مستهدفه من الحوثي!
وجاءت تصريحات الاعلامي العرب خلال حديثه في اللقاء الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة و”إعلاميون” مساء أمس الاثنين ضمن مبادرة “وطن منيع” بعنوان “دور الإعلام في عاصفة الحزم.. المراسل الحربي نموذجاً” على مسرح الجامعة في حي حطين في الرياض.
وأداره عبد العزيز العيد رئيس “إعلاميون”، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز مستشار سمو رئيس مجلس الأمناء رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور علي الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الملكف، وعدد كبير من الاعلاميين والإعلاميات والكتاب والصحفيين اكتضت جنبات المسرح.
وفِي التفاصيل، أكد العرب: ليس كل من قال أنا إعلامي هو إعلامي، فالعمل الإعلامي كأي مهنة تحتاج لمختص فلا يمكن أن يعمل الدكتور عمل المهندس!
واضاف العرب: الإعلام الحربي يحتاج شخص لدية القدرة على التحمل وأن يكون مع العسكريين دائماً وأن يكون سببا في رفع المعنويات وأن لا يتفوه بأي شي من دون معرفة ما يقول.
واردف: أنا من يطمئن الناس على الشاشة أن الأمور عادت إلى الشرعية في اليمن.. ويجب أن يعرف المراسل الحربي أن ليس كل ما يعرف يقال.
وتابع: امضيت سنة وست شهور ولا يوجد ضابط يقول لي قل أو لا تقل من جميع دول التحالف، و95 بالمائه وأكثر يوجد بيننا تفاهم.
ووصف العرب الحيادية بالـ “أكذوبة”، قائلا: أنا منحاز للأمة العربية والاسلامية ولم أكن حيادياً، فالانحياز يكون للقيم والمباديء، وأنا أسمع كل ما يقوله الناس، ولكنني أنقل ما رأته عيني.
وعلى صعيد الانتصارات التي يحققها التحالف لدعم الشرعية والجيش الوطنى اليمني قال : منذ ستة شهور لم يخسر التحالف متراً واحداً، والحوثي لم يستعيد متراً واحداً، وهذا تصريح مني”.
وشدد العرب على أن “عاصفة الحزم تتعاظم يومياً وتعتبر ماردا يتجه نحو الحق بإدن الله وما فعلته انا وغيري لا يأتي نقطة في بحر ، والإعلام المضاد يتقزم أمامها.
وانتقد العرب قصور الإعلام لكونه لم يذكر الحالات الانسانيه للجنود والضباط السعوديين كاشفاً “لذلك سأذكر كل هذا في كتاب لأن المساحة في الإعلام لا تكفي لذكر المواقف الانسانيه للجنود السعوديين”.
وكشف العرب أن “التحالف قد يضيع انتصار اً كبيراً بسبب حماية طفل.. يوجد طيار سعودي لم يقصف موقعا لوجود طفل، وهذه بعض من الحالات الإنسانية للجيش السعودي”.
وكشف العرب حقيقة الدور الذي لعبته قطر في اليمن مؤكداً بأن “نظام الحمدين باع التحالف.. سأرفع دعوى قضائية ضدهم بسبب محاولتهم لإغتيالي”.
وزاد: يتم دعم الحوثيين من قبل نظام الحمدين عبر تجارهم الذين يعقدون صفقات للحوثيين، وهذا ما شاهدناه هناك من خلال السيارات الفارهة التي تقدم للحوثيين”.
واردف “طول فترة تواجد القوات القطرية على الحد لم تقصف منطقة تواجدهم ولا حتى بمسدس ماء وبعد ذهابهم اصبحت المنطقة مستهدفه من الحوثي” .
وتناول العرب جانبا من مسيرته الاعلاميه كمراسل حربي بقوله: غطيت عشر حروب.. واعترف أني رجل شجاع لذلك أنا لا ارتدي الخوذه والدرع وقلت لن ارتدي الخوذة والدرع لأني بصحبة أشجع رجال العرب.
وتابع “كنت اخاف القاعدة والامريكان والقبائل في افغانستان وهي تعتبر الأصعب، أما الصومال فهي الأخطر لأني اواجه أكثر من جهه، أما في اليمن فأنا مع التخالف مية بالمية وضد الحوثيين”.
وعن دور الاعلام السعودي الشعبي والرسمي، أكد العرب بأن “السعوديين لوحده اسقطوا قناة الجزيرة عبر تويتر وغيرها من القنوات التي تدعم الحوثيين، وهذه القنوات فقدت مصداقيتها”.
ووعد العرب خلال اللقاء الطفلة توته النعيم بزيارة صنعاء لتكون أول إعلامية صغيرة تدخل صنعاء عند تحريرها إن شاء الله.
يذكر إن اللقاء بدأ بتقديم الزميل محمد الشريف عضو “إعلاميون”، ثم كلمة الجامعة العربية المفتوحة ألقاها الدكتور علي الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الملكف والتي بدأها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال طلال بن عبد العزيز مستشار سمو رئيس مجلس الأمناء رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، وباصحاب السعادة الحضور، وضيف اللقاء الأستاذ محمد العرب، السادة الشريك الاستراتيجي للجامعة ملتقى “إعلاميون”، والحضور الكريم، قائلاً: نرحب بكم في الجامعة العربية المفتوحة فأهلاً وسهلاً بكم. ويسعدنا تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي “إعلاميون”، والتي تأتي استكمالاً لسلسة الندوات والفعاليات التي تنفذها الجامعة استشعاراً من مسؤوليتها تجاه هذا الوطن الغالي، لإيضاح الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله، في دعم ومساندة الشرعية في اليمن استجابة لطلب الشرعية ورغبة شعبها الكريم.
وتابع: أنتم اليوم في صرح تعليمي شامخ هو الأكثر انتشاراً في الوطن العربي، حيث يتواجد في تسع دول عربية احدثها فرع الجامعة في دولة فلسطين، حتى أصبحت حاضنة لمختلف الثقافات يدرس بها 122 جنسية (80 جنسية منها في السعودية)، كما تتشرف الجامعة باحتضان أكثر من 6000 طالب من الجنسية اليمنية منهم 1220 طالب على مقاعد الدراسة قدمت لهم الجامعة ما يقارب 80 منحة تعليمية. ذلك لأن الجامعة عندما أنشئت على يد مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – حفظه الله –كفكرة رائدة وكمشروع تنموي مختلفاً بكل تفاصيله منفرداً بتقديم اسلوب تعليمي مختلف هو التعليم المدمج والذي أصبح أسلوباً أساسياً في رؤية المملكة 2030 ، كما ان جميع الدراسات الحديثة المقدمة من منظمات عالمية كاليونيسكو والبنك الدولي أشارت إلى ان التعليم المدمج هو مستقبل التعليم في العالم، كما استهدفت الجامعة فئات مختلفة منها ذوو الدخل المحدود ومع ذلك قدمت ما يقارب 700 منحة دراسية خلال الخمس السنوات السابقة بالرغم من تدني رسومها الدراسية، استهدفت هذه المنح جميع الفئات ومن أبرز أبناء أسر شهداء الواجب، كما ان الجامعة استهدفت المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فتشرفت بأنها أول جامعة تستحدث برامج للصم وضعاف السمع لمرحلة البكالوريوس، والجامعة اليوم تعمل لأن تبقى فريدة بافكارها وبرامجها ومسؤوليتها المجتمعية سيراً على خطى مؤسسها – حفظه الله.
وأضاف الشهراني: أصبح المراسل الحربي مادة اعلامية دسمة للمشاهد لما يملكه من معلومة موثقة تنقل بمهنية وسرعة عالية، ويسعدنا أن نستضيف هذا المساء الأستاذ محمد العرب الذي أضفى لوناً جديداً مختلفاً للمراسل العربي الذي يتحمل جميع المخاطر في سبيل إيصال الحقيقة
نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا وأن يحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، وأن يشفي جرحانا ويرحم شهداءنا.
ختاماً مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الملكف: اتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين من إخوة وأخوات من فريق الجامعة ومن فريق الشريك الاستراتيجي “إعلاميون”.
ثم كلمة “إعلاميون” ألقاها الأمين العام ناصر الغربي، رحب في مستهلها بالأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز مستشار سمو رئيس مجلس الأمناء رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة وبالحضور الكبير، وقال: إن عقد “إعلاميون” والجامعة العربية المفتوحة لقاء عن “دور الإعلام في عاصفة الحزم.. المراسل الحربي نموذجاً”، يأتي ترجمة لدورهما الوطني والإعلامي وتجسيدا لمسؤوليتهما المجتمعية.
وأضاف: نحرص في “إعلاميون” على المساهمة الدائمة والنوعية في إثراء الساحة الإعلامية بالنقاش والطرح المعلوماتي تحقيقاً للرسالة الإعلامية والمهنية للإعلام والإعلامي.
وتابع الغربي: هذا اللقاء مع (مراسل الحزم) محمد العرب “أبو عمر” الذي ينقل أحداث اليمن الميدانية يومياً عبر شاشتي قناتي العربية والحدث، يأتي ضمن مبادرة “علاميون” #وطن_منيع التي أطلقت قبل خمسة أشهر تقرباً مع شريكنا الاستراتيجي الجامعة العربية المفتوحة للتصدي للهجمات المغرضة ضد وطننا الغالي، وتتضمن حزمة من البرامج والفعاليات تترجم هذا المفهوم الوطني وتجسد رسالة الإعلامي اتجاه وطنه.
ومضى الغربي يقول : الإعلامي هو سفير للمجتمع ولسان حاله، لذلك نعمل في “إعلاميون” على تعزيز الصورة الإيجابية للإعلامي في المجتمع من خلال المبادرات والفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها، إضافة للتدريب ومشاركة الزملاء أفراحهم ومواساتهم في اتراحهم.
ويعتبر “إعلاميون” منصة إعلامية مجتمعية لمناقشة قضايا الاعلام وقضايا المحتمع التي تثار على وسائل الاعلام وحلقة وصل بين الاعلاميين والمسؤولين والجمهور.
واستطرد الغربي: سجل “إعلاميون” طوال الـ 18 عاما الماضية، العديد من المواقف الوطنية والمهنية، وكان دائما إيجابيا في طرحه وندواته ولقاءاته وورش عمله وزياراته.
وثمن الغربي لشركاء “إعلاميون” دورهم الإيجابي وقيامهم بمسؤوليتهم المجتمعية النموذجية اتجاه الوطن والمجتمع والجهود التطوعية والفردية لـ “إعلاميون”، وخص بالذكر الجامعة العربية المفتوحة في السعودية التي تولي مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها الانسانية الاهتمام الكبير وتحتضن الكثير من فعاليات “إعلاميون”، ومجموعة فناد انتور الفنادق وهي الشركة السعودية الرائدة في صناعة الفندقة والسياحة ولها إسهامات مجتمعية كبيرة للقيام برسالتها اتجاه الوطن، وشركة مطاعم الرومانسية التي تسجل حضورها اللافت في مجال الأطعمة عبر تقديم أكلات سعودية بمواصفات عالمية، وتحرص على دعم المناسبات الوطنية منطلقة من برنامجها للمسؤولية المجتمعية الذي حقق خلال سنوات عدد من الإنجازات المحسوبة له.
واختتم اللقاء بتكريم الزميل محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في اليمن بمناسبة مشاركته في لقاء “دور الإعلام في عاصفة الحزم.. المراسل الحربي إنموذجاً” ضمن مبادرة #وطن_منيع، مجموعة انتور للفنادق الشريك الاستراتيجي لـ “إعلاميون” بمناسبة استضافتهم ضيف اللقاء، شركة مطاعم الرومانسية بمناسبة رعايتهم (راعي ضيافة) للقاء، وعدد من أعضاء ملتقى “إعلاميون” نظير ما قدموه من جهود في الملتقى ” خلال عام 2017 م.