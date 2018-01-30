30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تبوك.. طالب يدخل العناية المركزة بعد تعرضه للضرب من قائد مدرسته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتدى قائد مدرسة ثانوية في مدينة تبوك بالضرب على طالب وضربه ضرباً مبرحاً في رأسه، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.

وأوضحت مصادر أن قائد مدرسة الملك سعود الثانوية بتبوك وجه لطالب يدعى “يوسف البلوي” عدة لكمات على رأسه، تسببت له في إحداث نزيف بسيط في الرأس، لافتة إلى أن قائد المدرسة اعترف بضربه للطالب، مبدياً ندمه على ما فعل، ومؤكداً أنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

وأضافت المصادر أن إدارة تعليم بتبوك تلقت شكوى بالحادثة، ووجهت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها لمعرفة الملابسات، حسب “عاجل”.

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