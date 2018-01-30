30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحالف دعم الشرعية في اليمن يطالب جميع الأطراف في عدن بسرعة إيقاف جميع الاشتباكات

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 5 / 1439هـ بشأن الأحداث التي تجري في مدينة (عدن) وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وقد راقب التحالف بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجدداً من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، ويؤكد التحالف أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن) .

كما يدعو التحالف جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث.

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