أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»رسميًا.. أحلام تشارك في برنامج المواهب The Voice
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | فنان هندي يبدع في نقش 30 لوحة فنية على ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أبدع الفنان الهندي تيلوك ناي، ابن ولاية راجستان الهندية، في استخدام مقصه، في فعالية
-
كاتبة سعودية توقع “يوميات مع حموات” بالجناح ا...بتاريخ
(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض :- وقعت “الكاتبة السعودية” الدكتورة بسمة السيوفي أحدث إصدارتها تحت عنوان “يوميات
-
إقبال كبير على ركن الطفل بجناح المملكة بمعرض ...بتاريخ
(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض : ــ واصل جناح المملكة المشارك في الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة
-
جامعة “الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.. ترسخ ...بتاريخ
(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض : ــ تشارك جامعة “الإمام محمد بن سعود الإسلامية” في جناح المملكة