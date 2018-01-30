30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميًا.. أحلام تشارك في برنامج المواهب The Voice

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة مجموعة “إم بي سي” رسميا مساء أمس (الاثنين) عن أسماء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” للموسم الرابع لاختيار مواهب الكبار.

وضمّت اللجنة في البيان الصادر عن المجموعة، الفنان اللبناني عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي، مشيرة إلى أن العروض المباشرة ستبدأ في 10 فبراير القادم.

وكانت أنباء تحدثت في وقت سابق بأن المجموعة استبعدت الفنانة الإماراتية أحلام من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، في الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة نوال الكويتية مشاركتها في البرنامج.

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