30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاب يروي معاناته 11 عاماً بلا هوية بسبب مقيم يمني.. و”الأحوال المدنية” تعلّق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

روى شاب من محافظة صامطة بمنطقة جازان، معاناته مع استخراج هوية له منذ نحو 11 عاماً دون جدوى بسبب انتحال مقيم يمني شخصيته واستلامها بدلا عنه.

وقال الشاب خالد عطيف، إن معاناته بدأت في عام 1428هـ عندما راجع مكتب الأحوال المدنية (فرع محافظة صامطة) لاستخراج هوية وطنية، وذلك بعد بلوغه 16 سنة كحال أي مواطن، مبيناً أنه قام فرع الأحوال بتصويره وقتها، وأخذ البصمات، وتم إبلاغه بوصول بطاقة الأحوال بعد أسبوعين.

وأضاف أنه بعد أسبوعين ذهب لاستلام هويته، إلا أنه صدم بإبلاغه أنه قام باستخراج بطاقة هوية من فرع محافظة (أبو عريش)؛ مشيراً إلى أنه توجه إلى هناك للاستعلام، وتم فتح الملف، وتبين أن هناك شخصاً منتحلاً شخصيته، وهو يمني حصل عليها.

وأبان عطيف أنه واصل سعيه الحثيث بالبحث عن حل لمشكلته فذهب لأحوال منطقة جازان التي بدورها سحبت كامل البيانات من أحوال (أبو عريش)، وبدأت المعاملة، مراجعاً خلال هذه المدة الكثير من الجهات الأمنية وفروع الأحوال المدنية، مؤكداً أنه بعد مضي نحو 11 عاماً وبلوغه 27 عاماً لم تنته معاناته بعد، مناشداً الجهات المختصة إيجاد حل لهذه المشكلة.

من جهته، علق الناطق الإعلامي لوكالة الأحوال المدنية، محمد الجاسر، على قضية “عطيف” قائلاً: “هذه سيتم إنهاؤها قريبًا؛ لوجود أطراف أخرى في القضية، وأيضًا يتم التحقيق فيها من جهات أخرى خارج الأحوال المدنية”، حسب “سبق”.

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