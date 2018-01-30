30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | فنان هندي يبدع في نقش 30 لوحة فنية على أجساد الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أبدع الفنان الهندي تيلوك ناي، ابن ولاية راجستان الهندية، في استخدام مقصه، في فعالية الرسم الزخرفي على الإبل، ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الأنظار بشدة، فهي تقدم ثقافة شعبية “هندية” في تزيين أجساد الإبل، وتحويلها إلى لوحات فنية رائعة تغمرها الرسوم والزخارف.

وقال ناي إنه لم يتوصل إلى تقنيته الفنية إلا بعد 20 عاما من الانهماك في الرسم، وتكوين الأشكال التي يود رسمها قبل الشروع في العمل، فيما تشمل رسوماته الإبل والأحصنة على حد سواء.

وأشار ناي إلى أن جسد الناقة يمكن أن يتسع لأكثر من 25 إلى 30 رسما، تبدأ بعد قص الوبر وحلاقته ثم يشرع في استخدام المقص، ويوزع النقش بالقلم للمزيد من الدقة، وقال إنه يميل إلى الرسم على النوق البيض والحمر والسود، لأن الرسومات تظهر عليها بدقة.

كما أبدى ناي سعادته بأول مشاركة له في المملكة عبر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ومن جانبه أوضح المشرف على الفعالية محمد بن مسفر القريني، أن فن الزخرفة يعد قناة تواصل ثقافي مع الشعوب الأخرى التي تعتني بالإبل، وتتقارب معنا في الاهتمام بها وتربيتها، حسب “العربية نت”.

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