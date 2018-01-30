30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طرح أول منافسة لتشغيل المواقع الاستثمارية في صالة إنهاء إجراءات السفر لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

أعلنت شركة مطارات شانغي العربية السعودية (Changi Airports Saudi Arabia)، الشركة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، عن طرح أول منافسة لتشغيل مواقع استثمارية في صالة إنهاء إجراءات السفر، ووجهت الدعوة إلى جميع الشركات ذات الخبرة والاختصاص بمجال المطاعم والمقاهي لتقديم عروضها.

وتضع شركة مطارات شانغي العربية السعودية المسافرين في صدارة اهتماماتها، وتطمح في تقديم تجربة فريدة لهم من خلال تصميم بيئة تسوق تلبي تطلعاتهم وتوفر لهم منتجات متميزة، إلى جانب الاهتمام بالجانب التراثي والضيافة والأجواء المتفردة، ومجموعة من المطاعم الشهيرة.

وتشمل المنافسة الأولى طرح مطعمين وثلاثة مقاهي لتشغيلها من قبل الشركات المتخصصة الراغبة في دخول المنافسة، في منطقة إنهاء إجراءات السفر بالصالة الجديدة، وذلك على مدى ثلاث سنوات، ويمكن تجديد مدة التعاقد لتشغيل المطعمين لمدة عامين إضافيين.

وستكون هذه المنافسة هي الأولى من بين 40 منافسة تغطي أكثر من 100 موقع استثماري في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، حيث ستشمل طلبات تقديم العروض اللاحقة طرح مواقع في السوق الحرة، والسوق الخاضعة للضريبة، ومواقف السيارات، وخدمات المسافرين مثل الاتصالات والخدمات المالية وتأجير السيارات.

وسيتم عقد جلسة تعريفية قبل تقديم العروض للمنافسة الأولى، وذلك يوم 25 يناير الجاري، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض هو 22 فبراير 2018، ويمكن للشركات الراغبة في دخول المنافسة الحصول على مزيد من المعلومات بالتواصل مع شركة مطارات شانغي العربية السعودية عبر البريد الالكتروني [email protected].

يذكر أن شركة مطارات شانغي العربية السعودية هي تحالف تقوده شركة مطارات شانغي العالمية التي مقرها سنغافورة، حيث حصلت في مايو 2017 على عقد إدارة وتطوير المطار الجديد لمدة 20 عاماً عبر منافسة طرحتها الهيئة العامة للطيران المدني.

وعند بدء تشغيله في العام الحالي 2018، سيصبح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة المطار الأكثر حركة في المملكة والأفضل ارتباطاً بالمطارات الأخرى، حيث يعد البوابة الرئيسية لمدينة جدة، المركز التجاري الرئيسي وثاني أكبر مدن المملكة، كما أنه البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويشهد المطار تنفيذ برنامج توسعة لرفع طاقته الاستيعابية من 30 مليون إلى 80 مليون مسافر سنوياً في المتوسط، وذلك تحسباً للارتفاع الكبير المتوقع في حركة السفر.

وشركة مطارات شانغي العالمية هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة مطارات شانغي، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار شانغي بسنغافورة، المطار الأكثر حصولاً على الجوائز في العالم.

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