فيديو | رجل أمن ينجح في منع قائد مركبة حاول الهرب من نقطة تفتيش.. ومصادر تكشف هويته

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن رجل أمن من إيقاف قائد مركبة حاول الفرار أثناء توقفه عند إحدى نقاط التفتيش في جبال جازان.
أظهر ذلك مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في المكان لقائد المركبة وهو متوقف في نقطة التفتيش ثم لاذ بالفرار بسرعة كبيرة كاد أن يتسبب في دهس رجل الأمن.
وأبان المقطع ردة فعل سريعة من رجل الأمن ليلاحق قائد المركبة المتهور ويطلق النار علي كفرات السيارة ويوقفه.
وكشفت مصادر عن هوية قائد المركبة الذي حاول الفرار، لافتة إلى أن هذا الشخص مواطن سعودي، وتم العثور بحوزته على 12 كيلو حشيش إيراني، حسب “الرياض”.
وأبانت أن الواقعة التي وثقها مقطع فيديو متداول حدثت قبل نحو أسبوعين، مشيرين إلى أن الجاني تم القبض عليه من قبل رجال الأمن وإسعافه لتعرضه لإصابة في الفخذ والكف.