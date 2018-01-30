فيديو | ردود “شاطحة” من شاب أوقفته الدوريات في حالة غير طبيعية.. تعرف على حقيقة المقطع

(أنحاء) – متابعات :-
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر شابا في حالة غير طبيعية يتحدث بعبارات غير مفهومة بأسلوب طريف أثناء لقاء تلفزيوني بعد القبض عليه وبحوزته مسكرات، على أنه حقيقي.
وبالبحث والتحري عن صحة المقطع اتضح أنه مجرد مشهد تمثيلي لإحدى قنوات “يوتيوب” قلّد فيه القائمون عليه تقريرا تلفزيونيا حقيقيا تمت إذاعته في بداية الشهر الجاري ضمن مبادرة “الله يعطيك خيرها” لمداهمات الدوريات السرية للمخالفين للأنظمة والمتهورين على الطرقات.
يُذكر أن المقطع الحقيقي أظهر أحد الشبان الموقوفين وهو تحت تأثير المسكر ويتحدث بطريقة بطيئة وغير متماسكة، وضُبطت معه مشروبات مسكرة، كما اعترف آخر بأنه ورفاقه الموجودين معه في السيارة كانوا يستخدمون مادة الحشيش المخدرة.
المشهد التمثيلي
المشهد الحقيقي