30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة ترصّد قناص حوثي واستهدافه برصاصة قاتلة

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عرض المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، مقطع فيديو وثق عملية نوعية لاستهداف قناص حوثي على الحدود مع المملكة.

وأبان المقطع المصور القناص الحوثي وهو يتخفى وراء ساتر ترابي، قبل أن تقوم القناصة التابعة للقوات السعودية باستهدافه ومن ثم قتله.

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