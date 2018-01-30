فيديو | لحظة ترصّد قناص حوثي واستهدافه برصاصة قاتلة

(أنحاء) – متابعات :-
عرض المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، مقطع فيديو وثق عملية نوعية لاستهداف قناص حوثي على الحدود مع المملكة.
وأبان المقطع المصور القناص الحوثي وهو يتخفى وراء ساتر ترابي، قبل أن تقوم القناصة التابعة للقوات السعودية باستهدافه ومن ثم قتله.
فيديو | #التحالف: استهداف قناص من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من #إيران.. وإحباط محاولات تسلل للحدود #السعودية. #الإخبارية pic.twitter.com/NYuBKGZ5dO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2018