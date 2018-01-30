30 يناير 2018 مـ / موافق 13 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة النقل”: لا يوجد مانع لقيادة المرأة القطارات.. ولكن ليس في الوقت الراهن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أنه لا يوجد مانع من ناحية المبدأ فيما يخص قيادة المرأة للقطارات، ولكن الوقت غير مناسب خصوصاً بين المدن.

وأشار الرميح إلى أن هناك فرصاً وظيفية للنساء في محطات القطار، شاملة الخدمات المقدمة في المحطات والصيانة، مبيناً أن تنظيمات الهيئة لا تمنع عملها، ولكن الفرص لابد أن تكون مناسبة، حسب “عكاظ”.

وفيما يخص مكاتب تأجير السيارات، أوضح الرميح أن الهيئة أمهلت المكاتب فرصة حتى أول شهر رجب المقبل، لتقوم بتوطين الوظائف بنسبة 100%.

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