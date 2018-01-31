31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أول تعليق من نوال الكويتية بعد عودة أحلام لبرنامج The voice.. وإلغاء مشاركتها

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الفنانة الكويتية نوال إنها تفاجأت بإسقاط اسمها من لجنة المحكمين في برنامج the voice، الذي أُعلِنت أسماء لجنة المحكمين به أمس الاثنين، وضمّت الفنانة الإماراتية أحلام التي كان يُفترض أن تكون نوال بديلة لها.

وقالت في تغريدات لها: “أود أن أنوه الى أنني تلقيت دعوة من الادارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج وتم إرسال فريق لجدولة العمل والإتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج”.

وأضافت: “إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بان ادارة برنامج ذافويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين”.

واختتمت: “جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك اي لبس او تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي”.

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