31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«أونروا» توجه نداًء لجمع 800 مليون دولار لتمويل المساعدات للفلسطينيين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

جنيف – واس :-

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم نداًء لجمع 800 مليون دولار أمريكي لتمويل المساعدات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وسوريا خلال العام الجاري 2018.

وحذر مدير “أونروا” بيير كرانبول في تصريح صحفي في جنيف من آثار تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للوكالة وما سينتج عنه من عدم استقرار، مفيدًا أن تجميد أمريكا لـ 300 مليون دولار من حصتها في ميزانية “أونروا” له أبعاد سياسية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت مساعدات الأونروا لأنها لم تعد قادرة على القيام بدور الوسيط في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ديسمبر الماضي.

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