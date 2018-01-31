31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإنسان: خليفة الله في أرضه

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

أتت الأديان من أجل حماية الإنسان من الأزمات الوجودية، فتضع له حداً لا يتجاوزه في بحثه وتساؤلاته وكفته عناء البحث عنها من خلال نصوص من الوحي الإلهي تعطيه إجابات قطعية تكون مصدراً للطمأنينة عند التسليم بها دون الخوض في تفاصيلها, ولاشك بأن الدين حاجةٌ من الحاجات الإنسانية التي يصعب العيش من دونها، وإن اختزال الإنسان في المادية يخلق لديه أزمة وجودية لا علاج لها سوى في الدين فقط، لأنه حتى في الفلسفة لن يجد هذا الإنسان الدواء والعلاج الذي يرتضيه.

وقد ميَّز الله الإنسان وكرَّمه بالعقل(ولقد كرَّمنا بني آدم), وأحسن خلقه(ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم), ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته(فإذا سويَّته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين), ويقول عليه الصلاة والسلام: (خلق الله آدم على صورته), وأرسل الله الأنبياء بشرائع مختلفة وعقيدة واحدة من أجل هذا الإنسان, وفي هذا دلالةٌ قاطعة على محبة الله اللامتناهية لهذا الإنسان المخلوق الوحيد الذي اختاره واستخلفه في الأرض.

وقد جعل الرسل والأنبياء عليهم السلام الإنسانية هي البناء والأساس وما سواها فروع تستمد قداستها من قداسة هذا الإنسان الذي يستمد قداسته من النفخة الإلهية ومن سجود الملائكة عليهم السلام لأبي البشر آدم عليه السلام.

“لا تدخلون الجنة حتَّى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتَّى تحابوا” محمد صلى الله عليه وسلم.

“تحب قريبك كنفسك” عيسى عليه الصلاة السلام.

لكن رجال الدين بعد ذلك حرَّفوا مبادئ الأنبياء والرسل, فجعلوا الإنسان بلا قيمة ولا كرامة سوى بدين أو عقيدة من خلالها يتحدَّد مصيرك إما أن تستحق الحياة وإما الموت!

“لم يسبق لفيلسوف أن قتل رجل دين, لكن رجل الدين قتل الكثير من الفلاسفة” دنيس ديدرو.

لذا فإنه عندما ترى عقيدة تسود, أو مذهب ينتشر, أو دين يأسر قلوب أتباعه, فثق تماماً أن هذا الدين بُني على قاعدة الحب, وما أروع ذلك الدين الذي بُني على قاعدة الحب! يُنتج لنا نفوس مطمئنة ومستقرة تنعم بالسكينة في ذاتها وتضفيها على من حولها, وما أبشعه من دينٍ ذلك الذي بُني على قاعدة الكراهية, يحوِّل الإنسان الرحيم إلى شيطان رجيم!

 لا يوجد قوة تعيد الحياة للقلب، وتنير الظلام، وتبدِّد الأحزان، وتقلب الجحيم إلى نعيم, والشقاء إلى راحة, سوى قوة الحب. بالحب يصبح للحياة معنى، بل لكل لحظة معنى وقيمة!  بالحب نجد اللذة والسعادة في أبسط الأمور والأشياء، بالحب نلاحظ ونرى ما لم نلاحظه ونراه من قبل.

أعظم المشاعر وأسماها هو الحب, منبع الكلمات الراقية والأفعال النبيلة هو الحب,

وعندما يمتلئ القلب بالحب لن يكون للكره والبغضاء والغل أي مكان فيه.

فالحب لا يحرك الوجدان فقط, وإنما يحرِّك الكون بأكمله!

في الحب يكون الفقر غنى، والمرض عافية، والحزن فرح، والعسير يسير,

في الحب لن نجد لغة ذات تراكيب لغوية وقواعد واشتقاقات وجذور, في الحب هناك وجدان ومشاعر وأحاسيس.

في زمانٍ سادت فيه لغة ومرض الكراهية, نحتاج إلى أخذ دروس مكثفة في لغة الحب لنُفنِّد بها لغة الكراهية، نحتاج إلى تناول جرعات عالية من مضاد الحب للقضاء على بكتيريا الكراهية.

أقولها وبوضوح تام: مناهجنا الدينية تحتاج إلى تطعيمها بلقاح الحب، ليكون مصلاً يحمي أبناؤنا من مرض التطرف, مجتمعنا يحتاج إلى محاضرات وندوات عن الحب أكثر من حاجته إلى المحاضرات الدينية التي تشبَّع بها في المنزل والمدرسة والمسجد, ولا سبيل لذلك سوى بإحلال مفهوم الإنسانية وترسيخه في النفوس, فلا طريق للحب سوى بإدراك معنى الإنسانية, في هذه المرحلة وهذا الوقت لم نعد بحاجة إلى دروس في الفقه وأصوله, نحن بحاجة إلى الإنسانية وأصولها.

إذا أردنا أن نبني مجتمعاً سليماً ومستقراً, يجب أن يتعلَّم أبناؤنا في المدارس لغة الحب, يجب أن نُعيد النظر في بعض النصوص في المناهج الدينية, كالتي تتحدَّث عن القتال والجهاد وأحكام الردة, فمثل تلك النصوص يجب أن يتم إفهام الطلاب أنها في سياقها التاريخي فقط, نظراً لخضوعها لظروف وعوامل استثنائية في تلك الحقبة, كذلك المسائل نحو مسألة السلام على المسلم وغير المسلم وأحكامها, يجب أن يفهم الطلاب أنها في سياقها الديني ولا ينبغي أن تنزل للواقع الاجتماعي, لأن تلك المفاهيم تعمل على تكريس الكراهية في نفوس الأجيال, وبدلاً عن ذلك يجب أن تسود في مناهجنا القيم الإنسانية النبيلة وتُرسَّخ في عقول الطلاب, فالمدرسة والتعليم هما المفتاح والطريق للمدينة الفاضلة كما يرى الفيلسوف برتراند راسل.

دعونا نتساءل ولنكن واقعيين, عندما يدرس أبناؤنا تلك المسائل, كيف ستكون نظرتهم للآخر؟ هل سيتعودون على تقبل الآخر؟ هل ستنمو لديهم مشاعر الحب والسلام تجاه الإنسان الآخر؟ لا أعتقد ذلك, لأننا بتلك الطريقة سنصنع لديهم ازدواجية في تعاملهم مع الآخر, سنعلمهم طريقة العيش مع الآخرين وفق مقاييس معينة قد لا تتوافر لدى الكثير من الشعوب الأخرى التي سيلتقون بها ويعايشونها خلال مسيرة حياتهم.

إننا من خلال تعليمنا لأبنائنا تلك المسائل, نكون قد شوَّهنا الفطرة الإنسانية لديهم المتمثلة في تقبل الآخرين ومحبتهم دون الالتفات لأديانهم أو إثنياتهم, ويصبح ذلك الطالب وتلك الطالبة يعيشون حياتهم بازدواجية, وكأني بذلك الطالب المسكين يتساءل: عندما أتعامل مع إنسان غير مسلم هل أعامله وفقاً لإنسانيتي وأكون حينها قد أسأت لديني؟ أم هل أعامله وفقاً لديني وأكون حينئذ قد أسأت لإنسانيتي؟

وكأننا بذلك نجعل من الدين عدواً للإنسانية!

إن الإنسانية عندما تكون هي المبدأ فإن نتاجها يكون إما الحب وإما الرحمة, وفي كليهما يسود السلام والخير,ويغيب العداء والشر, وإن من يتأمل التاريخ والحاضر سيدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الأديان بكل ما فيها من تعاليم لم تستطع أن تجمع بني الإنسان وتؤلِّف بين قلوبهم. لو أخذنا على سبيل المثال السنة والشيعة, سنجد أنهم يتفقون جميعاً على أركان الإسلام الخمسة, وربهم ورسولهم وكتابهم واحد, ورغم كل ذلك لا يزال العداء والبغضاء بينهم بل وتنتقل من جيل إلى جيل!

كذلك الطوائف المسيحية من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت, لا زالت كل طائفة منهم ترى أنها الممثل الحقيقي لكنيسة المسيح.

لذا فإنني أعتقد أننا لم نعد بحاجة لما يُسمَّى ب(حوار الأديان), قال تعالى(لكم دينكم وليَ دين) انتهت المسألة.

وحدها الإنسانية القادرة على ترسيخ مبادئ المحبة والسلام والتعايش, وإن كان من السهل أن تخضع الأديان لعملية الأدلجة, فلا أعتقد أنه من السهل أن تخضع الإنسانية لها, فسموها ورقيها والفطرة المودَعة في النفس الإنسانية جميعها عوامل تحول دون ذلك. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تقوم الأديان بإعادة الإنسان إلى إنسانيته, أصبحت هي من يقف خلف كل مظاهر الإرهاب والتدمير والإجرام بفعل عقول سيَّست الدين وحوَّلته إلى أيديولوجيا قاتلة!

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