31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: بناء وحدات سكنية مجاناً لقاطني الخيام وبيوت الطين في مكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مسؤول بوزارة العمل عن توجه الوزارة لبناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة من ساكني الخيام وبيوت الطين والصنادق بالمجان في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مستشار وزير العمل ومدير عام فرع الوزارة بمكة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، أنه تم حصر المستحقين لبناء وحدات مجانية لهم من خلال جولات الباحثين بالمنطقة.

وأضاف القحطاني أن فرع الوزارة بالمنطقة سيقوم ببناء وحدات بالمجان لكل مَن يسكن في الخيام وبيوت الطين والصنادق شريطة أن تتطابق حالاتهم مع الضوابط والشروط، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً تسليم منزل تمت إعادة بنائه من جديد بالمجان لأول مُستحق.

وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي بمكة ابتكر برامج تقنية ساعدت المستفيدين في الحصول على قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل إجراءاتهم وتحقيق طلباتهم واحتياجاتهم، حسب “المدينة”.

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