31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تستحدث غرامات على المنشآت التي لا تلتزم بتوفير أماكن لراحة النساء وحضانة لرعاية الأطفال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت تحديثات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جدول المخالفات والعقوبات المترتبة عليها غرامات مالية على منشآت القطاع الخاص، إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة في الأماكن المخصصة للنساء.

وفرضت الوزارة غرامة مالية قدرها 5000 ريال على صاحب العمل في حال عدم التزامه بتوفير أماكن مخصصة لأوقات الراحة في الأماكن التي تعمل بها النساء في المنشأة.

كما أقرّت غرامة مالية 15000 ريال في حال عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تعمل بها 50 عاملة فأكثر و10 أطفال فأكثر للعاملات.

يشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة، تضاعَف العقوبة الموقعة على صاحب العمل في كل مرة، كما ألزمت المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخها وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبَر تكراراً لها وتضاعَف العقوبة.

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